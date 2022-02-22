"Роснефть" раскрыла подробности по планам достичь углеродной нейтральности к 2050 году

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" планирует дальнейшее наращивание инвестиций в достижение углеродной нейтральности, но намерена также сохранить одно из главных своих преимуществ - низкие удельные затраты на добычу. Компания делает ставку на уникальный потенциал проекта "Восток ойл" и увеличение доли газа в общей добыче, а также на перспективные проекты улавливания углерода, рассказали в компании на пресс-конференции, посвященной презентации ESG-инициатив в рамках стратегии "Роснефть - 2030".

Новая стратегия

В конце декабря 2021 года "Роснефть" представила новую стратегию развития до 2030 года, в которой также ставит цель по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 году. Как пояснил первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро, речь идет о выбросах областей охвата 1 и 2 (Scope 1, Scope 2). То есть о выбросах от прямых источников на производстве компании и косвенных выбросах от производства энергии, которую потребляет компания, соответственно. В частности, абсолютные выбросы компании сократятся более чем на 25% к 2035 году. Кроме того, к 2030 году "Роснефть" планирует достичь нулевого рутинного сжигания ПНГ, снизить интенсивность выбросов метана до менее 0,2%, а также интенсивность выбросов в сегменте разведка и добыча до уровня менее 20 кг CO2-эквивалента на б.н.э.

Цели по углеродной нейтральности ставят сегодня многие компании и целые страны. Как отметил Касимиро, обязательства "Роснефти" аналогичны целям таких компаний как BP, Exxon Mobil, Saudi Aramco и Chevron. "Изменение структуры мирового энергетического баланса оказывает дополнительное давление на производителей традиционных энергоносителей - теперь все важнее иметь преимущество в стоимости перед конкурентами", - добавил Дидье Касимиро. "Мы намерены достичь показателей по чистым нулевым выбросам за счет реализации ряда мероприятий по минимизации нашего воздействия на окружающую среду, включая прямое сокращение выбросов, оптимизацию технологий и энергопотребления, развитие низкоуглеродных источников производства электроэнергии, технологий по улавливанию и хранению углерода, создание естественных поглотителей углерода и др.", - пояснил он.

Потенциал "Восток ойл"

Преимущество "Роснефти" в снижении выбросов дает реализация проекта "Восток ойл". Его главный козырь - ресурсная база в 6 млрд тонн малосернистой нефти, которая не требует дополнительных установок на НПЗ, что значительно снизит объем парниковых выбросов при переработке такой нефти. Кроме того, как отмечают в компании, в проекте будут использованы передовые технологии для охраны окружающей среды - от этапа бурения скважин до специализированного исполнения нефтепроводов и танкеров для экспорта нефти.

К примеру, для энергообеспечения проекта "Роснефть" будет использовать попутный нефтяной газ, что обеспечит нулевое рутинное сжигание практически с самого начала эксплуатации проекта. Также проект планируется обеспечить ветрогенерацией, над созданием которой "Роснефть" работает совместно с китайскими партнерами.

Ведущие иностранные инвестбанки не раз называли "Восток ойл" "локомотивом" развития "Роснефти". Впрочем, на фоне глобального падения инвестиций в нефтедобычу и истощения запасов в мире эксперты называют "Восток ойл" один из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире.

Перспективные технологии

На пороге старта пилотные проекты "Роснефти" по использованию подземных хранилищ и выработанных месторождений для улавливания, утилизации и хранения CO2 (CCS и CCUS, carbon capture, utilization and storage). По словам Касимиро, в настоящее время проходит стадия ТЭО, но уже определены три потенциальных центра. Ими могут стать участки в Юганске, Самотлоре и на Сахалине.

Как добавил директор департамента углеродного менеджмента в ранге вице-президента Эмерсон Миленски, резервуары для хранения углерода "Роснефти" могут сделать Россию основным местом хранения CO2 в мире. "Внедрение технологии CCS/CCUS имеет решающее значение для сокращения выбросов CO2. Мы наметили путь для проектов как в разведке, так и в переработке, чтобы раскрыть масштаб этой технологии по всей России", - добавил он. По его словам, в этой работе активно задействованы соглашения о сотрудничестве с Exxon Mobil, BP и Equinor.

Собственный пример

Как говорят в "Роснефти", собственный транспорт компании также будет постепенно переводиться на низкоуглеродное топливо, а на АЗС развиваться сеть пунктов зарядки электромобилей. В частности, за 2021 год на АЗС компании установлены около 20 зарядных станций, из которых 4 быстрые в рамках сотрудничества с "Русгидро". Как добавил советник по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента Алексей Салин, после оценки в 2022 году пилотного проекта компания начнет переводить парк бензовозов на газ в регионах, где есть соответствующая инфраструктура. Он отметил, что сокращение удельных выбросов при переводе автотранспорта с традиционных моторных топлив на компримированный природный газ оценивается в 30%.

Вне традиционного ТЭКа

"Роснефть", помимо поиска решений по декарбонизации всей цепочки "от устья скважины до АЗС", работает и над снижением выбросов в области "охвата 3" (Scope 3), то есть прочих косвенных выбросах, которые напрямую не относятся к компании. "Мы также изучаем другие продукты с низким содержанием углерода, такие как аммиак и авиационное топливо с низким содержанием углерода, а также биотопливо с потенциалом сокращения выбросов, что положительно скажется на наших показателях в области "охвата 3", - отметил Касимиро. К примеру, по его словам, с производством "синего" водорода будут связаны площадки улавливания и хранения углерода.

Международное партнерство

Только за последний год "Роснефть" заключила суммарно уже почти два десятка соглашений с мировыми компаниями в области углеродного менеджмента и ESG, охватывая весь широкой спектр актуальных вопросов в этой области. По словам Касимиро, в рамках каждого соглашения "Роснефть" фокусируется на одном из направлений углеродного менеджмента.

Например, в случае соглашения с Baker Hughes речь идет о выбросах метана в секторе разведки и добычи. С Министерством экономики, торговли и промышленности Японии и Itochu изучаются вопросы улавливания, хранения и утилизации углерода на Сахалине, компенсации выбросов углерода, углеродных кредитов, разработки водородного и аммиачного топлива. С компанией Trafigura изучается возможность сотрудничества в области учета выбросов СО2 по всей цепочке поставок нефти и так далее. "Мы также совместно рассматриваем потенциальные проекты в сферах ESG, изучаем решения по увеличению поглощения парниковых газов, снижение косвенных энергетических выбросов - развитие водородной энергетики, применения механизмов компенсации выбросов парниковых газов и другие направления", - добавил Касимиро.

Финансовая база

Как отметил Алексей Салин, доля "зеленых" инвестиций в общем объеме капитальных затрат компании в 2022 году составит около 5% и в дальнейшем будет увеличиваться. По его словам, в целом объем капитальных затрат "Роснефти" в 2022 году с учетом новых проектов может составить 1 трлн рублей, но вложения в ряд перспективных направлений и проектов по декарбонизации еще предстоит детально оценить. При этом для устойчивого и гарантированного финансирования проектов и инициатив стратегии "Роснефть 2030", компания планирует к 2030 году удвоить показатель свободного денежного потока.

Международная оценка

Уже предпринятые "Роснефтью" шаги по углеродному менеджменту позволили компании в сентября 2021 года стать единственной российской нефтегазовой корпорацией, которая получила статус компании - лидера в области устойчивого развития в рамках инициативы ООН Global Compact LEAD. Также "Роснефть" уже называлась среди лучших в ряде признанных международных ESG рейтингов - компании Refinitiv и агентства Bloomberg. "ESG-рейтинги - это не цель сама по себе, а способ донести наши намерения инвесторским сообществам. И мы придаем все большую ценность прямому с ними разговору - как, например, сегодня", - подчеркнул Дидье Касимиро.