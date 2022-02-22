В Новосибирской области в этом году отремонтируют дороги ко всем туробъектам

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области в 2022 году отремонтирует 158 км дорог, которые ведут ко всем туристическим объектам региона и связывают населенные пункты области с другими регионами СФО, сообщили ТАСС в пресс-службе ТУАД.

Новосибирская область планирует направить на программу по развитию туризма до 2030 года около 1 млрд рублей. В рамках программы планируется изучить потребности людей, посещающих регион, с помощью проведения исследований, а также сформировать в регионе систему туристических кластеров. Как сообщал ТАСС ранее, к 2025 году Новосибирская область планирует увеличить внутренний туристический поток с 1,1 до 1,5 млн человек. В регионе, где находится один из крупнейших в Сибири Васюганский заповедник, 25 природных заказников и 54 памятника природы, ставку делают на развитие экологического, медицинского и сельского туризма.

"Почти 158 км дорог к туристическим местам отремонтируют подрядные организации Новосибирской области в 2022 году. Конкурсные процедуры уже завершены. Дороги имеют важное значение для региона: трассы связывают область с соседними регионами, ведут к уникальным природным местам и популярным местам отдыха", - сообщили в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что ремонт пройдет на всех ключевых трассах, ведущие к туристическим объектам в регионе - всего в плане 51 автодорога. Рабочие восстановят асфальтобетонное и щебеночное покрытие, а также установят дополнительные дорожные знаки и сигнальные огни. Такое внимание к доступности туробъектов в том числе связано с проводимыми в 2022 году в регионе молодежным чемпионатом мира по хоккею, чемпионатом мира по футболу и предстоящими новогодними мероприятими.

В 2022 году Новосибирская область принимает у себя гостей молодежного чемпионата мира по хоккею (он пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года), а также чемпионата мира по волейболу (состоится с 26 августа по 11 сентября). Кроме того, Новосибирск в 2022 году получил титул Новогодней столицы РФ.

В 2021 году на территории Новосибирской области благодаря дорожному нацпроекту в нормативное состояние приведено более 320 км дорог. Работы проводились на 104 объектах. Объем финансирования составил 7,1 млрд рублей, из них около 2 млрд рублей - средства федерального бюджета. В 2022 году объем выделяемых средств на ремонт и дорожное строительство в Новосибирской области изначально был запланирован в объеме порядка 8 млрд рублей, из которых 4,5 млрд - из федерального бюджета.