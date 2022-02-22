Госдума одобрила в I чтении аренду участков без торгов на срок реализации инвестпроектов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, что предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестпроекта, осуществляется на срок реализации такого проекта. Документ инициирован правительством РФ.

Земельные участки будут предоставляться для реализации масштабного инвестиционного проекта, который соответствует критериям, установленным правительством РФ или законами субъектов РФ.

"В действующем законодательстве отсутствуют требования к срокам аренды земельных участков в части их синхронизации со сроками реализации масштабных инвестиционных проектов. Таким образом, в случае, если срок временного пользования землей меньше периода, необходимого для реализации масштабного инвестиционного проекта, возникают риски нарушения сроков их реализации в связи с необходимостью заключения новых договоров аренды земельных участков, в том числе в судебном порядке, и как следствие - несение убытков со стороны инициатора проекта в результате нарушения принятых обязательств", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект направлен на создание условий для развития инвестиционной деятельности и реализацию поставленных президентом РФ задач по стимулированию инвестиций и обеспечению стабильных гарантий осуществления предпринимательской деятельности.