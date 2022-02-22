Отчеты правительства РФ и Счетной палаты в Госдуме могут пройти в апреле

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Отчет правительства РФ о работе за предыдущий год может пройти в Госдуме в апреле, в том же месяце планируется и отчет главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Об этом во вторник сообщил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

"В апреле правительственный час (предлагается - прим. ТАСС) не проводить, потому что у нас в апреле предполагаются два крупных мероприятия. Это, возможно, отчет правительства и отчет главы Счетной палаты", - отметил Морозов в ходе пленарного заседания Думы.

Совет Думы на заседании в понедельник утвердил перечень из 373 вопросов депутатов к ежегодному отчету правительства РФ. Как напоминал Морозов, в 2022 году вопросы к отчету кабмина поступали не только от фракций, но и от комитетов Госдумы. В общей сложности фракции направили в кабмин 254 вопроса, а комитеты - 119.