Госдума одобрила в I чтении ограничения для зарубежного ПО при обработке геоданных

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий государственным органам РФ использовать зарубежные геоинформационные программы для обработки пространственных данных с 1 января 2026 года. Документ инициирован правительством РФ.

Согласно законодательству, с 2016 года в РФ действуют ограничения на закупку иностранного программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд, в том числе геоинформационных систем. Сформирован Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в который на 12 октября 2020 года включен 7 021 отечественный программный продукт, в том числе программные продукты категории "Геоинформационные и навигационные системы (GIS)". Учитывая введенные ограничения, органы госвласти субъектов РФ при закупке и развитии геоинформационных систем отдают предпочтение программным продуктам, включенным в реестр.

С 2018 года организован сбор информации об использовании программных средств геоинформационных систем и пространственных данных в федеральных и региональных органах исполнительной власти. Анализ поступившей информации позволил сделать вывод, что абсолютное большинство (87%) федеральных и региональных органов исполнительной власти ежедневно используют в своей деятельности отечественное программное обеспечение геоинформационных систем, говорится в пояснительной записке. "Органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также подведомственные им организации, осуществляющие использование геоинформационных программных средств для обработки пространственных данных в целях осуществления своих полномочий и применяющие при этом геоинформационные программные средства, не являющиеся отечественными и не соответствующие требованиям настоящего Федерального закона, не вправе использовать такие программные средства с 1 января 2026 года", - говорится в тексте законопроекта.

Документ устанавливает особенности организации картографической деятельности и использования геоинформационных программных средств, включая защиту пространственных данных.

Также законопроект с 1 марта 2023 года обязывает компании, которые организуют геодезические и картографические работы, направлять полученные сведения в федеральный фонд пространственных данных.