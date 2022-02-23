Международное энергетическое агентство анализирует влияние действий России на энергорынки

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) выражает обеспокоенность недавними действиями России и оценивает степень их влияния на энергетические рынки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте организации.

"Агентство с нарастающей тревогой следит за последними российскими заявлениями и действиями и их возможным влиянием на энергетические рынки. Агентство продолжает консультации с государствами-участниками и ключевыми партнерами для принятия мер, необходимых для обеспечения энергетической безопасности", - отмечается в сообщении.

По словам МЭА, степень воздействия недавних событий на нефтяной рынок "еще предстоит оценить". "Государства - члены Международного энергетического агентства готовы действовать сообща, чтобы гарантировать необходимые поставки на глобальные нефтяные рынки", - говорится в сообщении. Агентство "следит за ситуацией на рынке природного газа" и будет стремиться "обеспечить его стабильность".

Во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявили, что страны ЕС достигли единогласного решения принять пакет санкций против России. Он включает санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за независимость Донбасса. ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц за финансирование операций России в Донбассе, запретил своим предпринимателям вести бизнес с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и ограничил доступ РФ к финансовому рынку и рынку капитала. Глава дипломатии ЕС приветствовал решение ФРГ остановить сертификацию "Северного потока - 2".

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем российском военном вторжении на Украину.