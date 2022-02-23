Власти КНР освободят от налогов товары - участники потребительской выставки в Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Китая освободят от налогов ряд категорий импортных товаров, которые будут представлены на 2-й Китайской международной выставке потребительских товаров в городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай) в апреле этого года. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

Программа освобождения от налогов некоторых категорий импортных товаров - экспонатов выставки была разработана в прошлом году Министерством финансов КНР совместно с Главным таможенным управлением страны накануне проведения в Хайкоу первой Китайской международной выставки потребительских товаров.

Меры будут действовать в дни проведения выставки, они предполагают освобождение от ввозных пошлин, ввозного НДС, а также налога с продаж. Для каждой категории товаров, освобожденных от налогов, будет установлена квота продаж.

Список беспошлинных товаров этого года включает восемь ключевых категорий, среди них: мебель (квота продавца на беспошлинную продажу - 50 единиц), одежда и сопутствующие товары (30 единиц), изделия из кожи, меха и искусственного меха (30 единиц), туристические товары, сумки и контейнеры (30 единиц), оптическое оборудование, фотооборудование и видеооборудование (10 единиц, стоимость каждой единицы не должна превышать $10 тыс.), натуральный и культивированный жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них (пять единиц, стоимость каждой единицы не должна превышать $10 тыс.), наручные, карманные и другие часы (пять единиц, стоимость каждой единицы не должна превышать $10 тыс.), а также другие категории товаров (квота на продавца 20 тыс. долларов).

Как указывается, экспонаты, пользующиеся льготной налоговой политикой, не включают в себя запрещенных к ввозу в КНР, находящихся под угрозой исчезновения животных и растения, а также продукцию из них, табак, алкоголь и автомобили.

Вторая Китайская международная выставка потребительских товаров пройдет в городе Хайкоу (административный центр Хайнаня) с 12 по 16 апреля. Площадь экспозиции превысит 100 тыс. кв. м. Первая Китайская международная выставка потребительских товаров прошла 7-10 мая 2021 года в Хайнаньском международном выставочном центре в Хайкоу, в ней участвовали представители 70 стран и регионов, свыше 2,6 тыс. премиальных брендов и более 1,5 тыс. компаний. Мероприятие привлекло около 240 тыс. посетителей.