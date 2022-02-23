Санкции Минфина США не повлияли на стабильность работы банка БелВЭБ

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Банк БелВЭБ работает в штатном режиме, несмотря на санкции, о которых накануне объявили в Минфине США. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы белорусского банка.

В связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик Минфин США ввел санкции против российской госкорпорации ВЭБ.РФ, они коснулись и его "дочки" ОАО "Банк БелВЭБ", действующей в Белоруссии.

"Введение санкций налагает ряд ограничений на проведение операций в долларах США с контрагентами на территории государств, объявивших санкции или присоединившихся к ним. На операции внутри страны они не повлияют, - говорится в сообщении. - Банк работает в штатном режиме". В банке подчеркнули, что БелВЭБ продолжает оказывать весь спектр услуг для физических и юридических лиц и в полном объеме выполняет обязательства перед клиентами и партнерами.

Отмечается, что российская госкорпорация ВЭБ.РФ заинтересована в бесперебойной работе белорусской "дочки", а в целях минимизации последствий от санкций будет при необходимости оказывать ей финансовую поддержку.

США ввели санкции в отношении Промсвязьбанка и ВЭБ, а также 42 их дочерних компаний. Министерство финансов США установило срок завершения всех сделок с ВЭБ и 25 его дочерними предприятиями в РФ и третьих странах до 24 марта 2022 года. Отмечается, что инвесторы должны завершить все сделки с попавшими под американские ограничения юридическими лицами до 07:01 мск 24 марта 2022 года.