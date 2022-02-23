В РЭЦ заявили, что введение санкций не помешает развитию направлений географии экспорта

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Введение санкций не помешает развитию основных направлений географии экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ). Об этом говорится в сообщении РЭЦ.

"Ведение ограничений деятельности российских финансовых институтов было ожидаемым для группы Российского экспортного центра. Российский экспортный центр, несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжит выполнение своих функций по поддержке и продвижению российского несырьевого неэнергетического экспорта. Ограничения, введенные 22 февраля, не помешают развитию основных направлений географии экспорта", - отмечается в сообщении.

Росэксимбанк (входит в группу Российский экспортный центр, РЭЦ), несмотря на санкции США, продолжит работу в штатном режиме и выполнит свои обязательства, кредитно-гарантийные продукты будут доступны отечественным экспортерам.

"Кредитно-гарантийные продукты экспортно-импортного банка Росэкимбанк, как и раньше, будут доступны отечественным экспортерам, а расширенная система обмена национальными валютами позволит компаниям найти для себя оптимальные способы финансирования внешнеторговых сделок. Банк продолжит свою работу в штатном режиме и должным образом выполнит взятые на себя обязательства", - отмечается в сообщении.