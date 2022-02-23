Reuters: ЕС разрабатывает правила защиты данных интернет-пользователей от третьих стран

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. ЕС разрабатывает новые правила для защиты данных интернет-пользователей внутри Евросоюза от несанкционированного доступа со стороны стран, не входящих в блок. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект документа.

Согласно тексту, поставщики облачных сервисов, среди которых упоминаются Microsoft и Amazon, должны будут принять необходимые меры для предотвращения передачи данных странам вне ЕС.

"Мы хотим, чтобы у потребителей и компаний (внутри ЕС - прим. ТАСС) была возможность шире контролировать возможности использования их данных, уточняя, кто может получить к ним доступ и на каких условиях", - приводит агентство слова замглавы Еврокомиссии, еврокомиссара по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрете Вестагер.

По информации агентства, эти правила помогут ЕС снизить влияние технологических гигантов США.