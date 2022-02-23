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"Молдовагаз": молдавские потребители газа не будут рассчитываться за долг Приднестровья

Глава компании Вадим Чебан отметил, что урегулирование задолженности Приднестровья возможно только политическим путем, что не входит в компетенцию правления "Молдовагаза"

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Глава газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заверил, что потребители Молдавии никогда не будут рассчитываться за долги непризнанного Приднестровья.

"Молдовагаз" никогда не признавала задолженность перед "Газпромом" за газ, поставленный потребителям Приднестровья. В тариф для конечных потребителей правого берега Молдавии никогда не включались, не включаются и не будут включаться суммы задолженности за газ, поставленный потребителям Приднестровья, по этому долгу есть дебитор", - написал он в среду в Telegram-канале. При этом Чебан отметил, что урегулирование задолженности Приднестровья возможно только политическим путем, что не входит в компетенцию правления "Молдовагаза".

"По контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом" природный газ поставляется на всю территорию Молдавии, поставка газа в приднестровский регион не осуществляется "Молдовагазом" напрямую, а обусловлена заключением договора с "Тираспольтрансгазом". Указанный контракт предусматривает условия и сроки оплаты со стороны "Тираспольтрансгаза", а также ответственность за неисполнение контрактных отношений", - пояснил Чебан. По его словам, существуют письменные договоренности с "Газпромом", касающиеся долга со стороны Приднестровья.

Погашение долга и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" перед российским холдингом составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей - 709 млн долларов.

Крупнейшими акционерами "Молдовагаза" являются "Газпром" (50%), правительства Молдавии (35,3%) и Приднестровья (13,44%). По данным "Молдовагаз", общая задолженность перед "Газпромом" составляет 7,2 млрд долларов, в том числе 6,6 млрд долларов приходится на Приднестровье. Как пояснили в компании, регион накапливает долги из-за заниженных тарифов для своих потребителей, которые не покрывают стоимость поставок через "Молдовагаз". Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не должен оплачивать долги, накопленные Приднестровьем.

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