В Италии заявили, что цены на газ будут высокими

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани считает, что нынешняя геополитическая ситуация вокруг России и Украины, а также сертификации "Северного потока - 2" негативно сказывается на ценах на энергоносители, которые останутся высокими. Об этом он заявил в среду, выступая в нижней палате парламента, передает агентство ANSA.

"Сейчас сложно делать прогнозы, но вряд ли цены опустятся до уровня прошлого года. Несколько месяцев назад аналитики полагали, что после марта с прояснением ситуации с "Северным потоком - 2" цены бы стабилизировались. Это было в другой жизни", - сказал министр. "Стремительное ухудшение геополитической ситуации, связанной с Россией и Украиной, негативно сказалось на энергетическом рынке. Это требует структурных решений, поскольку цены останутся высокими", - констатировал он. Министр напомнил, что план чрезвычайных мер предусматривает введение "гибкого потребления", в том числе ограничение или "прерывание поставок индустриальному сектору".

Цена газа в Европе в ходе торгов в среду впервые с 14 февраля поднялась выше $1 000 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 003,5 за 1 тыс. куб. м, или €85,58 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%.

Как сообщил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек, что после остановки сертификации "Северного потока - 2" цена на газ в Европе достигнет €2 тыс. за тысячу кубометров.