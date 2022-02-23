ОАЭ планируют закупить у Китая 12 самолетов Hongdu L-15

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планирует заключить контракт с китайской компанией CATIC (China National Aero-Technology Import and Export Corporation) на покупку 12 учебно-боевых самолетов Hongdu L-15. Об этом в среду сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Генеральный директор Фонда обороны, безопасности и развития ОАЭ Тарек Абдул Рахим аль-Хосани заявил, что сделка направлена на диверсификацию источников вооружений, а также модернизацию частей ВВС. "Мы вышли на завершающий этап переговоров с китайской стороной, и окончательное соглашение будет заключено в ближайшее время", - подчеркнул аль-Хосани.

Легкий штурмовик L-15 разработан в 2000-х годах китайской компанией Hongdu Aviation Industry Corporation совместно с ОКБ Яковлева на базе Як-130. Первый полет L-15 состоялся в 2006 году, после чего он был принят на вооружение ВВС Китая как JL-10. Самолет оснащен двигателями украинского производства АИ-222К-25Ф и предназначен для подготовки пилотов к полетам на истребителях четвертого поколения. По данным издания The National Interest, стоимость одного самолета L-15 составляет от $10 млн до $15 млн.