БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Евросоюз оперативно примет новые жесткие санкции против России из-за военной операции на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Это повлечет за собой масштабные и серьезные последствия для России за ее действия. Председатель фон дер Ляйен и верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель представят новый пакет санкций, который финализируется в тесной координации с партнерами. Совет примет их в кратчайшие сроки", - отмечается в нем.