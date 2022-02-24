Стоимость алюминия обновила исторический максимум, превысив $3 400 за тонну

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 тыс. 400 за тонну, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 10:45 мск, металл торговался по $3 тыс. 443 за тонну.

К 10:50 мск стоимость алюминия замедлила рост до $3 тыс. 432,5 за тонну.

В то же время акции "Русала" до повторной приостановки торгов на Московской бирже падали на 9,3%, до 68,65 рубля за штуку, а бумаги En+ Group (владеет контрольным пакетом акций "Русала") торговались по 635,5 рубля за штуку, что на 25,3% ниже закрытия предыдущей сессии.