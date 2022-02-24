Алиев заявил, что РФ и Азербайджан могут координировать поставки газа в Европу

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия и Азербайджан могут активно сотрудничать для координации поставок газа в Европу. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС, состоявшейся накануне.

"Сейчас в Европе идет работа по созданию интерконнектора между разными странами, ориентированного на газ через Турцию, будь то российский газ, азербайджанский газ или какой-либо другой. Так что на этом направлении, думаю, возможно также и активное сотрудничество между Россией и Азербайджаном в плане координации наших усилий", - сказал он.

По его словам, Москва и Баку четко понимают, какой объем газа могут реализовывать на европейском рынке, чтобы не создавать друг другу проблем. Алиев указал, что высокие цены на топливо не в интересах обеих стран. "Поэтому думаю, что здесь речи о конкуренции не идет, объем несопоставимый, но понятно, что на газовом рынке даже небольшие объемы могут сделать погоду. Чтобы этого избежать, мы готовы работать с российской стороной в этом направлении", - подчеркнул он.

Увеличение поставок газа

Как отметил Алиев, Азербайджан получает запросы от представителей Еврокомиссии об увеличении поставок газа. "Но дело в том, что у нас все объемы, которые мы начали поставлять в Европу, а мы начали поставлять чуть больше года назад, когда был построен Трансадриатический газопровод, законтрактованы уже давно - четыре или пять лет назад, - пояснил он. - Вы все знаете, что газ - такой продукт, который сначала надо продать, а потом добыть. Поэтому мы не предусматривали, что нам дополнительно нужно будет".

Президент Азербайджана напомнил, что самым большим потребителем газа республики является Турция, затем идут Италия, Грузия, Греция, Болгария. "В прошлом году мы экспортировали 19 млрд кубометров, в этом году будет больше. Но излишек, наверное, на спотовом рынке может быть реализован", - полагает он.

Алиев добавил, что для заключения долгосрочных контрактов необходимы дополнительные инвестиции. "Если речь идет о больших объемах, нужно делать в том числе инвестиции в расширение Трансадриатического газопровода, потому что он был рассчитан на наш объем газа. Все это требует больших затрат и гарантий. Обращаются к нам уже несколько стран, но, как сами, наверное, они понимают, это не может решиться быстро", - рассказал он.

Вместе с тем лидер Азербайджана выразил уверенность, что потенциал для наращивания объема поставок есть. "Мы через несколько лет будем добывать газ из как минимум двух новых месторождений, на одном из них - уже в следующем году. И этот газ может быть реализован на внешнем рынке", - указал он. Алиев подчеркнул, что самым привлекательным партнером для Азербайджана является Турция. "Во-первых, потому что мы союзники, и я думаю, что уровень взаимодействия между Турцией и Азербайджаном - самый высокий, какой можно представить. Во-вторых, это растущие потребности, и <...> рынок сам растет, - пояснил он. - Но в случае, если будут предложены хорошие условия, конечно, мы любой другой вариант можем рассмотреть", - добавил Алиев.