Минтранс создал оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует организовать оперативный вывоз всех желающих с юга России после закрытия 12 южных аэропортов из-за проведения специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтранса РФ.

Вывоз будет организован железнодорожным и автобусным транспортом.

"24 февраля Министерство транспорта Российской Федерации создало оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны. Штаб возглавляет министр транспорта Российской Федерации. В связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге страны Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан России и других государств железнодорожным и автобусным транспортом. Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе - волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении министерства.