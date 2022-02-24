МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. СПБ биржа возобновила торги в отношении всех видов ценных бумаг с 12:30 мск, говорится в сообщении торговой площадки.

"Публичное акционерное общество "СПБ Биржа" сообщает, что в отношении всех видов ценных бумаг с 24 февраля 2022 года с 12:30 по московскому времени отменяется установленный ранее запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются ценные бумаги, в режиме переговорных сделок с кодами расчетов T0, Т1, режиме торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1 и режиме торгов "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1.", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что СПБ биржа приостановила организованные торги по всем видам ценных бумаг с 08:10 мск.

О бирже

СПБ биржа - ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. В обращении на организованных торгах СПБ биржи находятся более 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.