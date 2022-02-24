Бизнес ФРГ призывает немедленно остановить операцию на Украине

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Германский бизнес призывает остановить операцию на Украине. Об этом заявил в четверг глава Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес.

"Мы призываем президента [РФ Владимира] Путина немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. В этой войне будут только проигравшие", - заявил он.

"Мы поддерживаем все решения и меры федерального правительства и международного сообщества для скорейшего прекращения этой войны", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Восточный комитет германской экономики является региональной инициативой экономики ФРГ для стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединяет более 350 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы. 23 марта 2018 года в Берлине члены Восточного комитета, основанного в 1952 году, и Восточноевропейского объединения германской экономики, основанного в 1989 году, проголосовали за слияние в одну организацию под общим названием Восточный комитет германской экономики.