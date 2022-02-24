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Греф написал в письме сотрудникам Сбера, что банк готов к любому развитию ситуации

Глава Сбербанка отметил, что "команда организации должна стать гарантом надежности для клиентов"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф призвал сотрудников группы сконцентрироваться на основных задачах и приоритетах компании в сложившихся условиях и обеспечить штатную работу всех функций банка. Об этом он сообщил в разосланном письме (есть в распоряжении ТАСС).

"Сегодня на нас с вами лежит большая ответственность: наша команда должна стать гарантом надежности для наших клиентов. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для защиты средств, активов и интересов наши клиентов. Сейчас время здравомыслия и аргументированности. Уверенности и невозмутимости, разума, эмпатии и ответственности. Время единения", - указано в письме.

Глава Сбера также призвал сотрудников обеспечить штатную работу всех функций компании, а также поддерживать "непрерывность бизнеса в интересах всех жителей России".

"Я знаю, что наша команда способна на многое. Сегодня то самое время, чтобы убедиться, что мы сильны духом, мы - команда, несущая надежность и уверенность", - написал Греф.

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