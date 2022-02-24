На биржевых торгах подорожали все виды дизельного топлива и бензина

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Биржевые цены на все виды дизельного топлива, а также на бензин марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" выросли в европейской части России по итогам сегодняшних торгов. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,6%, до 52,38 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,9%, до 55,43 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута увеличилась на 1,4% и впервые преодолела отметку в 33 тыс. рублей за тонну, достигнув 33,13 тыс. рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо подорожало на 1,3%, до 56,64 тыс. рублей за тонну, зимний дизель - на 0,5%, до 57,83 тыс. рублей за тонну. Межсезонный дизель вырос в цене на 0,9%, до 57,9 тыс. рублей за тонну.

В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 7,6%, до 21,67 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, цена этого вида топлива упала на 9,1%, до 18,65 тыс. рублей за тонну.

Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) в европейской части России сегодня не рассчитывалась. Как следует из методики расчета территориальных биржевых индексов СПбМТСБ, индекс для любого вида нефтепродуктов не рассчитывается, если торги проводятся менее чем на трех базисах поставки топлива.