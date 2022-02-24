Мишустин принимает участие в заседании межправсовета ЕАЭС в узком составе

НУР-СУЛТАН, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг по прибытии в Нур-Султан принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое проходит в узком составе.

После этого у главы российского кабмина запланированы двусторонние встречи с коллегами из Казахстана и Киргизии Алиханом Смаиловым и Акылбеком Жапаровым.

Заседание ЕМПС в расширенном составе запланировано на пятницу, 25 февраля.

Как ранее сообщила пресс-служба правительства РФ, в целом планируется обсудить актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия в области таможенного регулирования, механизму прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС. На заседании также будет рассматриваться сотрудничество в промышленной сфере, прежде всего в области гражданского авиастроения.