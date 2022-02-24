"Азимут" отменил 39 рейсов в связи с закрытием воздушного пространства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" отменила 39 рейсов в связи с временным закрытием воздушного пространства. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания "Азимут" информирует об отмене ряда рейсов 24-25 февраля 2022 года в связи с временным закрытием воздушного пространства юга РФ для выполнения полетов", - говорится в сообщении.

Полный список содержит 39 направлений, он опубликован на сайте перевозчика. Авиакомпания информирует пассажиров об отменах рейсов по электронной почте и смс.

"Авиакомпания "Азимут" выполняет обмен авиабилетов и возврат стоимости в порядке очередности поступления запросов", - добавили в пресс-службе.

Ранее "Азимут" сообщал об отмене 11 рейсов на 24 февраля в связи с режимом использования воздушного пространства.

Росавиация в четверг сообщила, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе приостановлена. В агентстве попросили пассажиров ближайших рейсов в эти города не приезжать в аэропорты.