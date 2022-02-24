Flyone Armenia откроет рейсы в Москву

ЕРЕВАН, 24 февраля. /ТАСС/. Армянская авиакомпания Flyone Armenia с 1 марта начинает регулярные рейсы по направлению Ереван - Москва - Ереван. Об этом в четверг сообщила пресс-служба авиапредприятия.

"С разрешения авиационных властей Армении и Российской Федерации авиакомпания Flyone Armenia с 1 марта этого года начинает выполнение регулярных прямых рейсов по направлению Ереван - Москва - Ереван. Первый рейс по маршруту Ереван - Москва - Ереван состоится первого марта в международный аэропорт Внуково. Затем рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам", - говорится в сообщении.

Армянская авиакомпания Flyone Armenia основана в 2021 году. Именно она в начале февраля начала осуществление рейсов по маршруту Ереван - Стамбул - Ереван.