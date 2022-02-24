Глава Минэкономики ФРГ намерен построить дополнительные терминалы для приема СПГ

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Минэкономики ФРГ заявил о намерении построить дополнительное число терминалов для приема СПГ в свете ситуации на Украине.

Германия не фиксирует нарушений в снабжении энергоресурсами из-за рубежа, заявил в Берлине министр экономики ФРГ Роберт Хабек. "Поставки газа, нефти и угля осуществляются в прежнем режиме", - сказал он.

По его словам, ФРГ должна и дальше укреплять свою энергобезопасность, "к этому относится дополнительное расширение терминалов по приему СПГ в Германии".