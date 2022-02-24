Эксперт: Белоруссия прекратила поставки топлива на Украину

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Белоруссия приостановила поставки топлива на Украину. Об этом в четверг сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Беларусь поставки закрыла", - написал Куюн в Facebook. Эту информацию, как сообщает издание LIGA.net, подтвердил коммерческий директор Укргаздобычи Сергей Федоренко. По данным Куюна и Федоренко, украинские нефтеперерабатывающие заводы Укртатнафта и Шебелинское ГПЗ продолжают работать.

В прежнем режиме продолжают работать и автозаправочные станции, констатирует издание. Так, директор по маркетингу АЗС БРСМ-Нафта Александр Мельничук сообщил, что заправки БРСМ-Нафта работают в штатном режиме и запасов топлива на складах компании хватит на 30 дней. О работе в штатном режиме также сообщили сеть АЗС ОККО и Укрнафта, занимающая 25% рынка горючего Украины.

Вместе с тем издание отмечает высокий спрос на топливо и проблемы у некоторых АЗС с доставкой горючего на заправки в южных и особенно в восточных областях Украины. При этом, по словам Мельничука, "пока доставка в Киев и западную часть Украины идет планово".

"Мы видим бешеный, максимально высокий спрос на горючее. Очереди на заправках достигают 2-3 км из 300-400 машин практически по всей стране. Операторы даже не успевают нормально обслужить клиентов", - написал Куюн. По его словам, АЗС часто не могут доставить топливо на заправки из-за пробок.

В пресс-службе сети АЗС ОККО изданию сообщили о решении ограничить объем заправки частных автомобилей 20 литрами.