Предприятия "Северстали" работают в штатном режиме

ТАСС, 24 февраля. Предприятия горно-металлургической компании "Северсталь" работают в штатном режиме. Об этом сталелитейщик сообщил в своем Telegram-канале.

"В связи с последними событиями "Северсталь" сообщает, что ее предприятия работают в штатном режиме, - говорится в сообщении. - Принимаются и выполняются заказы наших клиентов, идут отгрузки продукции. Компания имеет низкую долговую нагрузку и значительный запас денежных средств на балансе".

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.