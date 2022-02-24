Мировые цены на зерно могут достигнуть $400 за т из-за ситуации с Украиной

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Мировые цены на зерно могут достигнуть $400 за тонну из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"В худшем случае, если значительная доля российского и украинского зерна не сможет попасть на мировой рынок, мировые цены на мукомольную пшеницу могут превысить $400 за тонну, в то время как цены на кукурузу могут приблизиться к этому уровню", - отмечается в сообщении.

По данным "Совэкона", Украине осталось экспортировать около 6 млн тонн пшеницы и 13-14 млн тонн кукурузы в сезоне 2021-2022 сельхозгода (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года). Эксперты также ожидают, что Россия экспортирует еще около 7-7,5 млн тонн пшеницы и 1-2 млн тонн кукурузы в 2021-2202 сельхозгоду.

Как уточняют аналитики, в связи с военными действиями навигация прекратилась в Азовском море, где есть два небольших украинских порта с объемом годового экспорта 2-3 млн тонн в год и много российских портов с объемом экспорта 12-15 млн тонн. Украина закрыла некоторые из своих терминалов, в настоящее время работают российские черноморские терминалы.

Ранее в компании сообщали о том, что в феврале экспортные цены на российскую пшеницу опустились до самого низкого уровня с октября 2021 года, до $313 за тонну FOB (продавец выполняет свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки - прим. ТАСС) на фоне вялого спроса.