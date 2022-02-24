Сотни авиарейсов отменили и перенесли в города юга и СКФО

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Воздушные гавани регионов России переносят и отменяют авиарейсы на юг страны и в регионы Северного Кавказа после сообщения о приостановке работы 12 аэропортов. Авиакомпании прорабатывают вопрос о выполнении безопасных полетов, пассажирам возвращают средства за отмененные рейсы. Об этом сообщили ТАСС в аэропортах и авиакомпаниях.

Росавиация 24 февраля сообщила, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе приостановлена. В агентстве попросили пассажиров ближайших рейсов в эти города не приезжать в аэропорты. Ограничения на работу в некоторых городов продлятся до 2 марта.

Так, три рейса в южные города отменили в четверг из Екатеринбурга. В частности, в Краснодар авиакомпанией "Уральские авиалинии", в Сочи авиакомпанией Nordwind и в Ростов-на-Дону авиакомпанией NordStar, с пассажирами работают представители авиакомпаний, сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Кроме того, согласно онлайн-табло, позднее отменили рейс в Ростов-на-Дону, запланированный на 15:00 (13:00 мск). Помимо этого, задержали два рейса Екатеринбург - Сочи.

В ХМАО аэропорты работают штатно: отменили рейсы в 12 аэропортов, которые есть в сообщении Росавации. "Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте Utair, а также в сторонних агентствах - в зависимости от места покупки билета", - отмечается в сообщении авиакомпании Utair.

Аэропорт Пулково отменит 24 февраля 20 рейсов в южные аэропорты России, сообщили в четверг в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы". Пулково работает в штатном режиме, обслуживая пассажиров и воздушные суда на прилет и вылет.

Международный аэропорт Калуга также работает в штатном режиме, но один рейс из Краснодара отменили, из-за чего произошла задержка вылета в Санкт-Петербург.

Задержки и отмены на юге и Северном Кавказе

Что касается южных и северокавказских регионов, количество отмененных рейсов превысило 180, задержано - не менее 17. Так, число отмен в аэропорту Краснодара составило 27, еще семь рейсов задержали. В пресс-службе ростовского аэропорта "Платов" ТАСС сообщили, что до конца суток отменили 23 рейса на прилет и столько же на вылет. Согласно информации с табло аэропорта Симферополя, на вылет и прилет также задержали по 23 рейса. В аэропорту Сочи сообщили ТАСС об отмене не менее 32 рейсов, еще восемь задержали.

Аэропорты на Северном Кавказе работают штатно, однако и здесь отменяются и переносятся полеты. Так, в Кабардино-Балкарии задержали два рейса, а во Владикавказе полет в Москву и обратно на сегодня отменили. Аэропорты в Ингушетии и Чечни сообщили, что работают в штатном режиме - отмен и переносов нет.

Единственный в Дагестане аэропорт Махачкалы также работает штатно, вечерние рейсы будут выполнены, сообщил в четверг ТАСС гендиректор аэропорта Саид Рамазанов. По данным онлайн-табло на 11.00 мск, отменили семь прилетов и восемь вылетов. В Ставропольском крае помимо аэропорта в Ставрополе, работа которого приостановлена, функционирует аэропорт в Минеральных Водах. Здесь на вылет и прилет отменили более 20 рейсов, в том числе в Москву, Новосибирск, Воронеж и Санкт-Петербург.

Запасные аэродромы

В Сибири и Поволжье также с 24 февраля отменяют авиарейсы на южные направления. В пресс-службе Новосибирского аэропорта ТАСС уточнили, что большинство рейсов из Толмачево по южным направлениям выполняет авиакомпания S7, рейсы в Ростов-на-Дону - также "Аэрофлот" и "Азимут".

В Поволжье самое большое количество отмен приходится на рейсы из Казани - пять. Как рассказали ТАСС в пресс-службах аэропортов округа, Саратов и Самара в качестве запасных аэродромов приняли самолеты, летевшие в Краснодар и Ростов-на-Дону. "В аэропорту "Гагарин", в качестве запасного аэродрома, совершили посадку три самолета авиакомпании "Азимут", летевших в Ростов-на-Дону, с пассажирами рейсов работают представители авиакомпании", - рассказали в пресс-службе саратовского авиаузла.

В пермском аэропорту Большое Савино уточнили, что рейс А4 Пермь - Краснодар совершил посадку в Саратове. Кроме того, рейс DP 947 Пермь - Стамбул вернулся в пермский аэропорт. В самарском "Курумоче", как на запасном аэродроме, утром также приземлился самолет, следовавший по маршруту Сургут - Краснодар. А зарегистрированная в Архангельской области авиакомпания Smartavia отменила 24 февраля все рейсы по южным направлениям и прекратила продажу билетов на свои регулярные рейсы на Юг.