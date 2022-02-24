FT: Маттео Ренци ушел из совета директоров компании "Делимобиль"

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци покинул в четверг совет директоров российской компании "Делимобиль" после начала РФ военной операции на Украине. Ренци сообщил утром в письменной форме о своей немедленной отставке, информирует газета Financial Times .

Он вошел в состав совета директоров в октябре прошлого года.

Ранее в четверг экс-премьер Финляндии Эско Ахо заявил, что выходит из состава наблюдательного совета Сбербанка. Аско указал, что это решение связано "с общей ситуацией", в результате которой такие действия с его стороны являются необходимыми. Он был переизбран в набсовет в 2020 году.

Вслед за ним набсовет покинули также иностранные члены наблюдательного совета "Сбера" Надя Уэллс и Натали Брагински Мунье.

Делимобиль" - проект каршеринга, открытый в 2015 году. В настоящий момент сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Туле и Казани. Суммарный парк сервиса "Делимобиль" в России составляет более 15 тыс. автомобилей. Количество пользователей превышает пять миллион человек, а в сутки суммарно совершается более 75 тыс. поездок.