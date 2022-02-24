S7 отменила рейсы в Молдавию с 28 февраля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 отменила рейсы в Молдавию 28 февраля в связи с закрытием воздушного пространства над республикой, сообщила компания.

"28 февраля 2022 года отменены рейсы из и в Кишинев по решению властей Молдавии о закрытии воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Пассажиры могут перенести дату вылета на период с 2 марта по 24 апреля или оформить полный возврат средств.

S7 Airlines также отменила рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и обратно в период с 24 февраля по 2 марта в связи с закрытием аэропортов южных городов России. Ростовское воздушное пространство закрыто на этот период для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции.

Рейсы S7 Airlines из и в Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Ставрополь, Махачкалу, Владикавказ, Грозный с 25 февраля 2022 года будут выполняться по измененным маршрутам в обход закрытого воздушного пространства. Информация об изменениях рейсов будет размещена на официальном сайте и в приложении от авиакомпании.