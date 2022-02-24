"Аэрофлот" восстановит рейсы в Ставрополь с 25 февраля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" восстановит рейсы из Москвы в Ставрополь и обратно с с 25 февраля. Об этом сообщила авиакомпания на официальном сайте.

"Аэрофлот" с 25 февраля восстанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва - Ставрополь - Москва. Ранее рейсы на этом направлении были отменены в связи с решением Росавиации о введении временного ограничения на выполнение полетов в ряд аэропортов на юге России", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что ранее аннулированные билеты на рейсы 25 и 26 февраля можно восстановить. В релизе сказано, что рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" из Москвы в Ставрополь и обратно будут выполняться в соответствии с действующим расписанием.