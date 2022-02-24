МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Райффайзенбанк разъяснил информацию о блокировке счетов россиян в украинской "дочке", указав, что сам банк не блокирует счета. Об этом сообщила пресс-служба группы RBI (материнская структура Райфайзенбанка)

"Группа "Райффайзен" не блокирует счета своих клиентов ни в одной из стран присутствия. Наша цель - стабильно предоставлять финансовые услуги нашим клиентам вне зависимости от их национальности и на всех рынках", - сообщили в группе.

Там также подчеркнули, что банк обеспечивает бесперебойную доступность финансовых сервисов для своих клиентов. "Россия - ключевой рынок для группы RBI, мы готовы предпринять все возможные действия в рамках правового поля, чтобы защитить интересы наших клиентов в России при любом дальнейшем развитии событий", - указали в пресс-службе группы.

Ранее ТАСС сообщили, что по данным банка, полностью заблокированы банковские счета граждан России и Белоруссии, возможности пользоваться банковскими картами, средствами на картах и счетах. Это произошло из-за решения Национального банка Украины, который ввел ряд ограничений в работу банковской системы. В частности, ограничено снятие наличных средств со счетов клиентов в объеме более 100 тыс. гривен (около $3 420) в день, запрещена выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте. Приостановлена работа валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами, введен мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей, приостановлено осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков, остановлено осуществление обслуживающими банками расходных операций "по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины". Без ограничений остаются безналичные расчеты правительства, доступ к сейфовым ячейкам, внесение наличных в банкоматах.