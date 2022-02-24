Премьер Пакистана пригласил российских бизнесменов на инвестиционный форум

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан пригласил представителей российского бизнес-сообщества принять участие в инвестиционном форуме в Пакистане, проведение которого запланировано в конце марта. Об этом пакистанский лидер в четверг заявил на встрече с представителями российского бизнес-сообщества в Москве.

"Мы хотим открыть нашу страну для российского бизнеса и чтобы наши бизнесмены имели больше возможностей для взаимодействия с Россией, которое до сих пор оставалось на крайне незначительном уровне", - сказал он. По его словам, российско-пакистанский торговый оборот в настоящее время составляет менее $1 млрд.

"В конце марта у нас состоится собрание инвесторов, в связи с чем мы приглашаем всех участников российского бизнес-сообщества. Это будет время, когда вы сможете изучить все разнообразие возможностей для инвестиций", - сообщил премьер-министр. Он отметил, что региональная близость Пакистана, стран Центральной Азии и России открывает колоссальное число возможностей для ведения бизнеса.

В четверг президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан провели переговоры в Кремле. "Лидеры двух стран обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии", - сообщила пресс-служба президента. В начале этого дня Имран Хан принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Пакистанский премьер прилетел в Москву в среду по приглашению российского президента. Он стал первым главой правительства Пакистана, который посетил РФ за более чем два десятилетия.