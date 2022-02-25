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Минфин США установил срок завершения важных сделок с банками РФ до 26 марта

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов США приостановило действие американских санкций и разрешило до 26 марта ряд имеющих важное значение финансовых операций с банками "Открытие", Совкомбанком, ВТБ, а также любыми другими организациями, в которых перечисленным финансовым институтам принадлежит доля в 50% или выше. Об этом говорится в распространенной ведомством в четверг специальной генеральной лицензии.

В ней отмечается, что имеющие важное значение сделки, запрещенные в четверг решением администрации США, "которые совершаются в обычном порядке и необходимы для постепенного сворачивания сделок с участием одного или нескольких из заблокированных лиц, разрешаются до 00:01 по времени восточного побережья [США] (07:01 мск - прим. ТАСС) 26 марта 2022 года". В другой генлицензии граждан США обязывают до 26 марта "прекратить все сделки" с этими финансовыми институтами.

В четверг Минфин выпустил ряд генлицензий, делающих исключения для банков в сфере борьбы с пандемией, продовольствия и др.

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