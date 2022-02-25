США разрешили сделки по энергоносителям с попавшими под санкции банками РФ до 24 июня

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты разрешили продолжить до 24 июня проведение связанных с энергоносителями сделок с российскими банками ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк и Внешэкономбанк. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении Минфина США.

Как отмечается в документе, под "связанными с энергоносителями" подразумеваются сделки, касающиеся добычи, перегонки, транспортировки различных видов топлива, в том числе нефти и газа, а также угля, древесины или сельскохозяйственных продуктов, используемых для производства биотоплива, или же урана. Помимо перечисленного в эту же категорию попадают контракты на производство и передачу электроэнергии, произведенной в том числе на ядерных и тепловых станциях или из возобновляемых источников энергии.