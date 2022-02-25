"Аэрофлот" вернет пассажирам отмененного рейса в Лондон деньги или предложит альтернативу

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" вернет пассажирам отмененного 25 февраля рейса Москва - Лондон средства или предложит поменять маршрут. Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота".

"В связи с ограничениями, введенными властями Великобритании, Аэрофлот отменяет 25 февраля 2022 года рейс SU 2578 из Москвы в Лондон, - отмечается в сообщении. - Пассажирам предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств либо возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты".

Ранее сообщалось, что Управление гражданской авиации Великобритании приостановило лицензию на совершение полетов в Соединенное Королевство для российской авиакомпании "Аэрофлот".