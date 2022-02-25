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СПБ биржа начнет торги 25 февраля в режиме переговорных сделок

С 10:00 мск будет доступен режим безадресного репо с центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. СПБ биржа 25 февраля будет проводить торги с 07:00 до 10:00 мск в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1, а также адресного репо с центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1, следует из сообщения торговой площадки.

С 10:00 мск будет также доступен режим безадресного репо с центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1, добавили там. О времени возобновления торгов в иных режимах торгов, в том числе в режиме основных торгов, будет сообщено дополнительно.

Ранее Мосбиржа объявила о том, что торги в пятницу, 25 февраля, начнутся не с утренней сессии в 07:00 мск, а с основной- с 10:00 мск. В четверг, 24 февраля, торги на Московской бирже с СПБ биржей приостанавливались в связи с резким обвалом на российских площадках. Российские индексы в течение дня достигали минимумов с 2016 года.

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