Глава Минфина ФРГ выступил за увеличение финансирования ВС ФРГ из-за ситуации на Украине

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер полагает, что на фоне обострения ситуации вокруг Украины необходимо увеличить финансирование Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). Такое мнение он выразил в четверг вечером в эфире телеканала ARD .

"Мы должны ознакомиться с тем фактом, что наши вооруженные силы умудрялись изнашиваться в течение многих-многих лет", - отметил Линднер. При этом он добавил, что необходимо понять, что "союзническая оборона также является политическим приоритетом". В соответствии с финансовым планом предыдущего правительства, по словам министра, объем финансирования Бундесвера в ближайшие годы должен сократиться. "Снижение расходов на оборону больше не соответствует времени", - подчеркнул Линднер, уточнив, что выделение денежных средств для Бундесвера следует увеличить.

Затронув вопрос вводимых Евросоюзом санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, глава Минфина сказал, что эффект от них для РФ будет заметен не сразу, а в среднесрочной перспективе. Что касается ответных мер России на санкции Запада, Линднер не исключил, что РФ прекратит экспорт газа в Германию и другие страны. "Мы долго к этому готовились", - заметил он.

В среднесрочной перспективе, по мнению министра, Германия должна обеспечить свое энергоснабжение более независимо от России и диверсифицировать поставки голубого топлива. В том числе, как считает Линднер, нужны терминалы сжиженного газа, чтобы можно было импортировать газ и из других регионов, а также расширение использования возобновляемых источников энергии.

Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.