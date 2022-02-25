Forbes оценил потери российских миллиардеров из-за военной операции на Украине

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Совокупное состояние российских миллиардеров сократилось на $38,162 млрд из-за военной операции на Украине. Об этом сообщает журнал Forbes.

По данным издания, наибольшие потери понес президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов - на $5,4 млрд, до $19,5 млрд. Больше других потеряли глава "Новатэка" Леонид Михельсон (- $4 млрд) и член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко (-$3,9 млрд). Председатель совета директоров и основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов потерял $3,5 млрд. Состояние президента "Норильского никеля" Владимира Потанина сократилось на $3,3 млрд.

За основу для составления рейтинга взяты данные счетчика Forbes Real-Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени. Данные по потерям российских миллиардеров за сутки рассчитывались по состоянию на 13:00 мск.

О военной операции на Украине

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

О падении рынка в четверг

Индексы Мосбиржи и РТС в ходе торгов в четверг снижались более чем на 45-48% к закрытию предыдущей сессии. Индекс Мосбиржи в ходе торгов в четверг опустился ниже 1 700 пунктов впервые с февраля 2017 года. Долларовый индекс РТС опустился ниже 700 пунктов впервые с февраля 2016 года.

Рубль ослаб к доллару и евро, которые торговались на исторических максимумах. По данным на 10:00 мск 24 февраля, курс доллара на Мосбирже рос до 89,6 рубля (+10,4%), евро - до 99,99 рубля (+9,04%).