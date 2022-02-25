В Кузбассе число предпринимателей выросло до 67 тыс. после сокращения в пандемию

КЕМЕРОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Кузбасса по итогам 2021 года отмечают рост числа малых и средних предпринимателей в регионе, многие из которых были вынуждены приостановить свою деятельность в первый год пандемии, сейчас их число превышает 67 тыс. Восстановление сферы МСП происходит благодаря господдержке, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"На начало 2022 года в Кузбассе зарегистрировано 67 058 субъектов малого и среднего бизнеса. Из-за последствий локдауна по итогам 2020 года количество субъектов МСП уменьшилось на 5% и составило 66 697 предприятий. Благодаря федеральным и региональным мерам поддержки в 2021 году сокращение количества малых и средних предприятий удалось остановить. По итогам 2021 года их число выросло на 0,5% по сравнению с 2020 годом, что свидетельствует о начале посткризисного восстановления сектора МСП", - говорится в сообщении.

Уточняется, что больше трети малых и средних субъектов бизнеса сегодня работают в сфере торговли, которая считается одной из наиболее пострадавших в пандемию отраслей, около 10% - в транспорте, 5,5% - в производстве, 3,2% - в строительстве и 2,8% - в сфере общественного питания.

По данным региональных властей, только по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в 2021 году на поддержку бизнеса направили более 223,5 млн рублей. Также на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства были выделено 14,5 млн рублей грантов для 36 бизнесменов. Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса, который был докапитализирован из федерального бюджета по программе социально-экономического развития региона, в 2021 году оказал господдержку более чем 300 предпринимателям, том числе выдал льготные займы на сумму почти 400 млн рублей малому и среднему бизнесу.

Развитие малого и среднего бизнеса в Кузбассе необходимо для диверсификации региональной экономики, которая сохраняет сырьевую зависимость от угольной промышленности. На долю Кузбасса приходится больше половины всего добытого в России угля, а налоги от угольной промышленности составляют значительную долю в доходной части регионального бюджета. Власти региона рассчитывают, что в будущем обеспечить до половины доходов региональной казны за счет налогов от малого и среднего бизнеса.