Все крупные торговые сети Эстонии отказались продавать товары из России и Белоруссии

ТАЛЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Последняя из пяти крупнейших торговых сетей Эстонии - Selver - объявила в пятницу о бойкоте российской и белорусской продукции из-за событий на Украине.

"Агрессия на суверенной украинской территории является сильным ударом по основам мировых ценностей, не реагировать на это было бы ошибкой", - сказал руководитель пресс-службы Selver Риво Вески агентству BNS.

Ранее о таком же решении объявила торговая сеть Coop. Накануне об отказе от российских и белорусских товаров сообщили торговые сети Rimi, Prisma и Maxima.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.