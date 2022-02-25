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Песков заявил, что проблемы из-за отмены авиарейсов в России урегулируют

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Отмена некоторых авиарейсов внутри России продиктована соображениями безопасности, возникающие у граждан проблемы будут урегулированы. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, во главу угла ставится вопрос безопасности пассажиров. Такие вынужденные меры по отмене полетов связаны как раз прежде всего с соображениями безопасности", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, "возникающие на этом фоне проблемы - это те проблемы, которые урегулируются транспортниками".

Песков назвал решаемыми проблемы из-за санкций против высокотехнологичных отраслей
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