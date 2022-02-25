Страны ЕАЭС договорились расширять интеграцию

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) укрепляют сотрудничество, несмотря на внешнее давление. На состоявшемся в пятницу в Нур-Султане заседании межправительственного совета ЕАЭС премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что входящие в Совет страны будут развивать общий рынок для свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. По итогам встречи были подписаны 11 документов.

Заседание ЕАЭС проходило на фоне решения РФ о проведении специальной военной операции на Украине из-за возросших угроз безопасности. Ее цель - демилитаризация и денацификация. Как заявили в Минобороны, российские военные не наносят удары по городам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

Как отметил Мишустин, Запад пытается разобщить, помешать странам ЕАЭС, но своим присутствием на встрече в это сложное время они показывают, что вместе.

ТАСС собрал главное из того, что прозвучало на заседании совета.

Выше допандемийных значений

Глава российского правительства отметил, что за январь - ноябрь прошлого года объем товарооборота между государствами-членами увеличился на треть, а экспорт союзной продукции - на 42,5%, подчеркнув, что "эти цифры превышают значения допандемийного 2019 года". Эти результаты были достигнуты "благодаря слаженным действиям всех интеграционных структур союза".

При этом премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов высказался за увеличение объема взаимной торговли и сокращение количества существующих барьеров. Он также призвал страны ЕАЭС вместе бороться с идущим из Китая "серым импортом" товаров, который серьезно вредит внутренним производителям, легальным импортерам, негативно отражается на бюджетах наших государств.

Несмотря на давление

Мишустин подчеркнул, что страны ЕАЭС успешно двигаются вперед и укрепляют сотрудничество, "несмотря на попытки западных стран нас разобщить". Это подтверждает факт нынешнего заседания, участники которого продолжают "принимать решения, которые необходимы для развития торгово-экономических и гуманитарных связей, повышения качества жизни и благосостояния наших людей", отметил российский премьер.