ЦБ понизил курсы доллара и евро более чем на 3 рубля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк России установил на 26-28 февраля 2022 года официальный курс доллара на уровне 83,5485 рубля, что на 3 рубля 38,03 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро регулятор понизил на 4 рубля 16,94 копейки, до 93,5994 рубля.

По данным на 14:50 мск, курс доллара на Московской бирже снижался на 1,76%, до 83,75 рубля, курс евро находился на уровне 93,64 рубля (-1,65%).

Индекс Мосбиржи в ходе торгов рос на 13,2%, до 2 329,79 пункта, индекс РТС - до 877,33 пункта (+18,09%).