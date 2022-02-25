"Транснефть" сообщила, что отгрузки российской нефти идут по графику, в том числе в Китай

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Все отгрузки российской нефти идут по графику, в том числе и поставки в Китай. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Все отгрузки, в том числе и в Китай, идут в соответствии с принятым графиком. Экспортный график был утвержден Министерством энергетики", - сказал он.

Как сообщал утром Демин, в балтийских портах, Новороссийске, а также в дальневосточном Козьмино отгрузка нефти и нефтепродуктов идет по графику. Прием в систему "Транснефти" и поставки на НПЗ производятся без существенных отклонений от действующего плана.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что китайские компании приостановили закупки российской нефти, доставляемой по морю из дальневосточных портов РФ, для оценки потенциальных последствий ситуации вокруг Украины.

Обстановка на Украине

Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

21 февраля Путин заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.