Bloomberg: отключение от SWIFT не вошло в список санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Отключение от международной межбанковской системы SWIFT не вошло в список антироссийских санкций, которые готовит Евросоюз в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По его информации, отключение России от SWIFT не рассматривается из-за двух ключевых факторов. Во-первых, такие страны, как Германия и Италия, выступают против принятия подобной меры из-за опасений в сфере энергобезопасности. Во-вторых, определенное беспокойство у ЕС вызывает активизация иных платежных систем, в частности китайской и российской.

"ЕС не согласен с отключением России от SWIFT, с одной стороны, потому, что Евросоюз не поддерживает отказ от российской энергии", - отметил старший экономист из шведского банка Svenska Handelsbanken AB Эрик Мейерссон, отвечающий за еврозону.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Главы государств и правительств Евросоюза провели в Брюсселе в ночь на пятницу экстренную встречу, на которой утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против РФ из-за проведения военной операции на Украине. В числе новых ограничений обсуждается возможность отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.