Молочно-товарный комплекс на 5,4 тыс. голов КРС построят под Тверью к 2026 году

ТАСС, 25 февраля. Компания "Румилкко", зарегистрированная в Тверской области, планирует к 2026 году построить в Бежецком районе комплекс на 5,4 тыс. голов крупного рогатого скота с годовым объем выпуска молока около 44 тыс. литров. Для этих целей одобрено предоставление земельных участков общей площадью более 82 га, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На территории комплекса будет содержаться свыше 5,4 тыс. голов стада, которые в год будут производить порядка 44 тыс. л молока. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в 2025 году. Благодаря созданию молочно-товарного комплекса в Бежецком районе будет организовано порядка 150 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Этот вопрос обсуждался 25 февраля на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое провел губернатор Игорь Руденя. "Одобрен перевод четырех участков площадью 82,2 га в Бежецком районе из функциональной зоны земель сельскохозяйственного назначения в производственную зону, где планируется разместить молочно-товарный комплекс ООО "Румилкко", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе правительства региона не смогли оперативно предоставить ТАСС информацию о сумме инвестиций в проект.

Компания "Румилкко" зарегистрирована в Бежецком районе в ноябре 2020 года. Основным видом деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.