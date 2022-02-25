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Мосбиржа 28 февраля не будет проводить утренние торги на рынке акций и срочном рынке

Мосбиржа 28 февраля не будет проводить утренние торги на рынке акций и срочном рынке - площадка.

Санкции в отношении России
Bloomberg: отключение от SWIFT не вошло в список санкций против России
Германия и Италия выступают против принятия подобной меры из-за опасений в сфере энергобезопасности
Bloomberg: отключение от SWIFT не вошло в список санкций против России
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