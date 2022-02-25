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Минпромторг не исключает временных логистических сложностей с поставками автомашин в РФ

В ведомстве сообщили, что следят за ситуацией и готовы искать решения проблем с производителями

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/.Минпромторг РФ не исключает возникновения временных логистических сложностей с поставками автомобилей на фоне мировой ситуации, следит за отраслью и готов искать с производителями решения проблем, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Российские автопроизводители являются частью мировой автомобильной промышленности. В связи со сложившейся в мире обстановкой могут возникать логистические сложности, которые носят объективный и временный характер. Минпромторг России следит за обстановкой в автомобильной отрасли и готов совместно с производителями искать решения возникающих проблем", - сказали в министерстве.

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